Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
16.11.2025 13:01:00
Apple-CEO Tim Cook könnte kommendes Jahr aufhören
Einem Medienbericht zufolge bereitet Apple das Ende von Tim Cooks Zeit als CEO vor. Für die Nachfolge gibt es einen Favoriten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
