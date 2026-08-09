Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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09.08.2026 12:00:00
Apple CEO Tim Cook Predicts a "100-Year" Flood. Here Are 2 Stocks Primed to Cash In.
Apple Chief Executive Officer Tim Cook dropped a bombshell on investors during the company's latest quarterly earnings call, noting a "100-year flood" in memory chip pricing, suggesting a major event had occurred that upended all the company's usual analysis. This could be a major problem for Apple, as it has to raise prices just to maintain margins, potentially stretching already-indebted consumers and causing sales issues.However, just because Apple may be struggling due to rising memory chip prices doesn't mean that investors will miss out on it. Instead, I'd suggest looking at memory chip companies to invest in, as they're the ones making a killing from rising prices.Two that I think are well-positioned to cash in are Sandisk (NASDAQ: SNDK) and Micron (NASDAQ: MU). Each company has been on an absolute tear this year due to rising memory chip prices, and the trend could continue into 2027 if prices remain high.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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