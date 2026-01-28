Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
28.01.2026 04:43:00
Apple CEO Tim Cook says he’s ‘heartbroken’ after Minneapolis shootings, calls for de-escalation
Apple CEO Tim Cook said Tuesday he’s “heartbroken” by the recent events in Minneapolis, and that he has voiced his concerns about the situation with President Donald Trump.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
28.01.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones steigt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
28.01.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
28.01.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Mittag fester (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse New York: Dow Jones beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.01.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.01.26
|Minuszeichen in New York: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
27.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Apple-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.01.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|27.01.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|26.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.01.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|26.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.01.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|26.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|19 590,00
|0,77%
|Apple Inc.
|215,50
|0,30%