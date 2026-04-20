Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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20.04.2026 23:02:00

Apple CEO Tim Cook to step down after overseeing 1,900% stock surge. His successor faces big challenges.

John Ternus, Apple’s senior vice president of hardware engineering, will assume the CEO role in September.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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