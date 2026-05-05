Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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05.05.2026 11:44:00
Apple-Chips: Erneut Berichte über US-Herstellung durch Intel - und sogar Samsung
Schon seit längerem sucht Apple nach Alternativen für den bislang einzigen Fertiger TSMC. Nun waren offenbar erneut Intel und sogar Samsung auf der Shortlist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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