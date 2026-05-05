Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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05.05.2026 11:44:00

Apple-Chips: Erneut Berichte über US-Herstellung durch Intel - und sogar Samsung

Schon seit längerem sucht Apple nach Alternativen für den bislang einzigen Fertiger TSMC. Nun waren offenbar erneut Intel und sogar Samsung auf der Shortlist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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