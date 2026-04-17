Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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17.04.2026 21:26:32
Apple Continues to Gain Market Share in China. Here's What It Means for Investors.
The past few years have been rife with uncertainty for Apple (NASDAQ: AAPL). The impact of inflation on consumer demand, tariffs, rising input costs, and smartphone saturation are just a few of the issues of interest to shareholders.Another area of concern is weakening smartphone demand in China, one of Apple's biggest markets. However, there was news on that front that was decidedly positive for the iPhone maker and its shareholders.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Apple Inc.
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17.04.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Freitagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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16.04.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
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16.04.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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16.04.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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16.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
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15.04.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
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15.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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15.04.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
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|07.04.26
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|09.03.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Apple Neutral
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|03.03.26
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|Barclays Capital
|09.03.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
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|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
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|Apple Underweight
|Barclays Capital
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|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
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|30.01.26
|Apple Hold
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