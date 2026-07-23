Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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23.07.2026 12:28:14
Apple Could Seize a Quarter of the Foldable Phone Market in Year One
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