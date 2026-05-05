Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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05.05.2026 10:44:00
Apple Crushed Q2 Earnings, but Tim Cook Just Issued a Warning About This Looming Threat
Apple (NASDAQ: AAPL) crushed it in the second quarter of its fiscal year 2026. Last Thursday, the company reported its Q2 results, handily beating Wall Street's top- and bottom-line estimates. Apple's revenue jumped 17% year over year to $111.2 billion, driven by double-digit growth across all geographic markets. Earnings per share soared 22% to $2.01. CEO Tim Cook called it Apple's "best March quarter ever." Apple's performance helped solidify its position as the world's second-largest technology company by market cap. But not everything in the company's Q2 update was sunshine and roses. Cook also issued a warning about a looming threat. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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