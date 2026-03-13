Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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13.03.2026 04:07:06

Apple cuts China App Store fees to fend off local regulators

The move is effective on Mar 15 and applies to apps for both iOS and iPadOS, the company saysWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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