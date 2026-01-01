Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
01.01.2026 06:00:19
Apple cuts Vision Pro production and marketing after weak sales
High prices, limited apps and comfort issues expose difficulty of turning futuristic hardware into a mass-market productWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
