Apple dank iPhone-Verkäufen mit Rekordgewinn

Von Tim Higgins

NEW YORK (Dow Jones)--Eine starke Nachfrage nach teureren 5G iPhones hat Apple im dritten Geschäftsquartal zu einem Rekordgewinn verholfen. Der Technologieriese erwirtschafte im Quartal einen Gewinn von 21,7 Milliarden Dollar, nach 11,3 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal. Je Aktie verdiente das Unternehmen 1,30 Dollar doppelt so viel wie ein Jahr zuvor und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 1,01 Dollar deutlich. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 36 Prozent auf 81,4 Milliarden Dollar, was über den Markterwartungen lag.

Rückenwind erhielt der Konzern einmal mehr von den iPhone-Verkäufen: Der Konzern erlöste damit 39,6 Milliarden Dollar, ein Anstieg zum Vorjahr um 33 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2021 17:12 ET (21:12 GMT)