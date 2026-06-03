Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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03.06.2026 17:24:00
Apple Design Awards 2026: Zwölf Apps und Spiele ausgezeichnet
Apple hat die Gewinner der Design Awards 2026 bekanntgegeben. Unter den Preisträgern: Cyberpunk 2077, eine NBA-App für Vision Pro und zahlreiche Indie-Titel.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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