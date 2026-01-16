Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
16.01.2026 15:23:00
Apple-Display A3350: Eintrag deutet auf baldige Veröffentlichung hin
In der chinesischen China Energy Label-Datenbank ist ein bislang unbekanntes Apple-Display mit der Modellnummer A3350 aufgetaucht. Es nutzt LCD-Technik.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
15.01.26
|ROUNDUP: Abschied von Apple Card hebt Gewinn von Goldman Sachs - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
15.01.26
|Apple sits out AI arms race to play kingmaker between Google and OpenAI (Financial Times)
|
14.01.26
|Apple-Aktie fällt: Nutzerdaten werden nicht fürs KI-Training genutzt (dpa-AFX)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Apple legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
13.01.26
|Alphabet übersteigt 4-Bllionen-Dollar-Schwelle beim Börsenwert: Apple-Deal als Kurstreiber für die Aktie (finanzen.at)
|
13.01.26
|Adobe-Aktie fällt tief: Apple konkurriert mit Adobe und Co mit Abo für Kreativ-Apps (dpa-AFX)
|
13.01.26
|JPMorgan-Aktie niedriger: Übernahmekosten für Apple-Portfolio belasten die Bilanz (dpa-AFX)
|
13.01.26
|ROUNDUP: Übernahme von Apple Card zehrt an Gewinn von JPMorgan (dpa-AFX)