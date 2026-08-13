Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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13.08.2026 11:53:00

Apple erwägt, Verlagen Inhalte für Siri AI abzukaufen

KI-Konzerne wie OpenAI oder Anthropic haben bereits Verträge mit Inhalteanbietern geschlossen, um ihre KI zu verbessern. Bei Apple steht nun Ähnliches an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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05.08.26 Apple Neutral UBS AG
03.08.26 Apple Halten DZ BANK
31.07.26 Apple Neutral UBS AG
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Apple Inc. 263,75 -0,36% Apple Inc.

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