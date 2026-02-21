Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
21.02.2026 13:28:00
Apple erwägt chinesische Speicherchips für iPhones - wohl für China
Apple könnte in künftige iPhones Speicherchips der chinesischen Hersteller CXMT und YMTC einbauen lassen, zunächst wohl für den chinesischen Markt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
