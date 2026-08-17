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17.08.2026 06:31:29
Apple Finance gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Apple Finance veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 INR, nach 0,220 INR im Vorjahresvergleich.
Apple Finance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 85,5 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 60,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 216,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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