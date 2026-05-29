Apple Finance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Apple Finance hat am 28.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,44 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Apple Finance ein Ergebnis je Aktie von -0,160 INR vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen -24,2 Millionen INR – eine Minderung von 109,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 268,5 Millionen INR eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,340 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,090 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 585,52 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 43,50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,04 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at