Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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02.06.2026 17:45:00
Apple fixt Ladeproblem beim iPhone 17 und Shutdown-Bug auf M5-Macs
Apple verteilt iOS 26.5.1 und macOS Tahoe 26.5.1. Die Updates beheben ein Ladeproblem bei iPhone 17 und iPhone Air sowie Abstürze auf M5-Macs.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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