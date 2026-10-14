Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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14.10.2026 19:16:00
Apple-Forscher nutzen Apple-Silicon-Macs im Idle-Betrieb als virtuelle GPUs
Die KI sucht händeringend nach Ressourcen. Rechenzentren sind teuer und energiefressend. Helfen vielleicht Macs, die gerade im Leerlauf sind?
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Nachrichten zu Apple Inc.
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15.10.26
|Meta and Apple team up on AI model tailored for Mac computers (Financial Times)
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14.10.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
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14.10.26
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13.10.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 360 Dollar (dpa-AFX)
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13.10.26
|Schwacher Handel: Dow Jones mittags im Minus (finanzen.at)
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13.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 im Minus (finanzen.at)
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13.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Apple-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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Aktien in diesem Artikel
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|Apple Inc.
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