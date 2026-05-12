Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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12.05.2026 12:30:00
Apple führt RCS-Verschlüsselung in iOS 26.5 ein: Das ist zu beachten
Nach längeren internen Tests darf nun die Öffentlichkeit sicherer mit RCS auf dem iPhone kommunizieren. Die Technik ist aber immer noch Beta.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Apple Inc.
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08.05.26
|Intel setzt Rekordrally fort - Apple als möglicher Großkunde (dpa-AFX)
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08.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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08.05.26
|Apple im Fadenkreuz: Plant OpenAI mit einem eigenen "KI-Phone" die Revolution? (finanzen.at)
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08.05.26
|NYSE-Handel: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
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08.05.26
|Optimismus in New York: Dow Jones bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
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08.05.26
|NYSE-Handel: Dow Jones zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
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07.05.26
|Apple, Berkshire and the virtue of patience (Financial Times)
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06.05.26
|Apple-Aktie etwas fester: Siri-Sackgasse-Vergleich in dreistelliger Millionen Höhe (dpa-AFX)
Analysen zu Apple Inc.
|05.05.26
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|01.05.26
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|28.04.26
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|23.04.26
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|05.05.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.04.26
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|UBS AG
|05.05.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
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|21.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
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|03.03.26
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|30.01.26
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|30.12.25
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|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.04.26
|Apple Hold
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