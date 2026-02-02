Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

02.02.2026 10:50:00

Apple geflippt: Nach dem Foldable könnte Apple ein Klapp-iPhone bringen

Einem Bericht zufolge erwägt Apple nach seinem ersten faltbaren iPhone auch ein Klappmodell – und würde damit Samsung & Co. folgen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Apple Inc.

Analysen zu Apple Inc.

30.01.26 Apple Underweight Barclays Capital
30.01.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
30.01.26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Apple Neutral UBS AG
30.01.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 217,90 -0,59% Apple Inc.

ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
