Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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31.07.2026 15:51:00
Apple heads for $460 billion wipeout with its stock seeing worst post-earnings drop in 13 years
Investors are reacting negatively to weak guidance brought on by supply-chain pressures.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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