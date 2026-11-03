Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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03.11.2026 12:55:00
Apple-Heimzentrale: Versteckt sich im HomeView eine HomeKit-Secure-Video-Kamera?
Code in der HomeView Software 27.2 legt nahe, dass Apple eine weitere Funktion für seine Heimzentrale plant, die mit Sicherheit zu tun hat.
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Nachrichten zu Apple Inc.
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03.11.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
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03.11.26
|Optimismus in New York: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
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03.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
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03.11.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 im Aufwind (finanzen.at)
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03.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones schwächelt am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
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03.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
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03.11.26
|Börse New York: Dow Jones am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
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03.11.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
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Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigte, tendierte der deutsche Leitindex eine Spur tiefer. Die US-Börsen zeigten sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.