Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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23.11.2026 12:59:00
Apple HomeView im Teardown: Reparatur unnötig kompliziert
Apple hatte Fortschritte beim Aufbau seiner Geräte gemacht: Komponenten sind modular(er) und Akkus schnell(er) zu tauschen. Der HomeView vergisst hier viel.
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Nachrichten zu Apple Inc.
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20.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100-Börsianer nehmen zum Handelsende Reißaus (finanzen.at)
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20.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich tief in Rot (finanzen.at)
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20.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 letztendlich tief im Minus (finanzen.at)
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20.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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20.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.at)
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20.11.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite-Börsianer ergreifen die Flucht (finanzen.at)
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20.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
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20.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|11:20
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|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
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|19.11.26
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|16.11.26
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|11:20
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:20
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
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|03.11.26
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