Apple Hospitality REIT: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Apple Hospitality REIT ließ sich am 04.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Apple Hospitality REIT die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 337,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 327,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at