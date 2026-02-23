Apple Hospitality REIT Aktie
WKN DE: A14VYT / ISIN: US03784Y2000
|
23.02.2026 22:41:06
Apple Hospitality REIT, Inc. Q4 Sales Decline
(RTTNews) - Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) announced a profit for fourth quarter of $29.61 million
The company's earnings totaled $29.61 million, or $0.13 per share. This compares with $29.81 million, or $0.12 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 2.0% to $326.43 million from $333.03 million last year.
Apple Hospitality REIT, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $29.61 Mln. vs. $29.81 Mln. last year. -EPS: $0.13 vs. $0.12 last year. -Revenue: $326.43 Mln vs. $333.03 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Hospitality REIT Inc
|
22.02.26
|Ausblick: Apple Hospitality REIT präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.02.26
|Erste Schätzungen: Apple Hospitality REIT legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Apple Hospitality REIT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Apple Hospitality REIT zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)