05.11.2025 06:31:28
Apple Hospitality REIT legte Quartalsergebnis vor
Apple Hospitality REIT hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 USD gegenüber 0,230 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,31 Prozent auf 373,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 378,8 Millionen USD gelegen.
