Apple Hospitality REIT: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Apple Hospitality REIT präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,270 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 402,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 384,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at