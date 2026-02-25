25.02.2026 06:31:29

Apple Hospitality REIT zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Apple Hospitality REIT äußerte sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,13 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple Hospitality REIT ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,130 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Apple Hospitality REIT im vergangenen Quartal 326,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple Hospitality REIT 333,0 Millionen USD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,740 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,890 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Apple Hospitality REIT mit einem Umsatz von insgesamt 1,41 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -1,33 Prozent verringert.

