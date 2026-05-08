Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
OpenAI-Phone 08.05.2026 22:22:00

Apple im Fadenkreuz: Plant OpenAI mit einem eigenen "KI-Phone" die Revolution?

Apple im Fadenkreuz: Plant OpenAI mit einem eigenen "KI-Phone" die Revolution?

OpenAI könnte künftig in den Smartphone-Markt einsteigen und damit den Wettbewerb in einer bereits stark etablierten Branche neu anheizen.

• OpenAI plant offenbar ein Smartphone und könnte Apple unter Druck setzen
• Zusammenarbeit mit QUALCOMM bei Chips, Massenproduktion womöglich ab 2028
• Neue KI-basierte Geschäftsmodelle wie Bündelung von Hardware und Abonnements möglich

Der Entwickler von ChatGPT, OpenAI, plant womöglich die Einführung eines eigenen Smartphones. Das berichtet Barron's. Ein solcher Schritt könnte Apple vor neue Herausforderungen stellen und gleichzeitig Vorteile für den Chip-Hersteller QUALCOMM mit sich bringen, heißt es weiter.

Kooperation mit QUALCOMM und mögliche Produktion ab 2028

Wie der Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities am 27. April 2026 auf X (ehemals Twitter) bekannt gab, arbeitet OpenAI gemeinsam mit MediaTek und QUALCOMM an der Entwicklung von Smartphone-Prozessoren. Außerdem soll Luxshare dabei als exklusiver Partner für Systemdesign und Fertigung fungieren. Die Massenproduktion werde nach derzeitigen Erwartungen für das Jahr 2028 angestrebt:

Das geplante Gerät soll demnach die klassische App-Nutzung durch einen KI-Agenten ersetzen. Dafür setzt OpenAI auf vollständige Kontrolle über Hardware und Software sowie auf die Kombination aus Cloud- und On-Device-KI.

OpenAI verfügt über eine starke Marke, umfangreiche Datenbestände und führende KI-Modelle. Da Smartphone-Hardware bereits weitgehend ausgereift ist, könne das Unternehmen auf bestehende Produktions- und Lieferketten aufbauen, so Kuo auf X. Außerdem könnte OpenAI Hardware und Abonnements miteinander verknüpfen und zusammen mit Entwicklern ein neues KI-Ökosystem schaffen, heißt es weiter.

Auswirkungen auf den Smartphone- und Chipmarkt

Im vergangenen Jahr kündigte OpenAI an, ein von Jony Ive, dem ehemaligen Chefdesigner von Apple, gegründetes Start-up für 6,4 Milliarden US-Dollar übernehmen zu wollen, wie Barron’s berichtet. Konkrete Hardwareprodukte aus dieser geplanten Übernahme wurden bislang jedoch noch nicht vorgestellt.

Ein weiterer großer Kunde, der im Smartphone-Segment mit Apple konkurriert, könnte für QUALCOMM eine deutliche Entlastung bedeuten, heißt es weiter. Das Unternehmen produziert derzeit Modem-Systeme für das iPhone. Apple arbeitet jedoch inzwischen an eigenen Modems, so Barron’s. Dadurch könnte sich der Bedarf an QUALCOMM-Technologien künftig verringern.

Apple und OpenAI haben in der Vergangenheit bereits zusammengearbeitet, heißt es weiter. Gleichzeitig hat sich Apple jedoch dafür entschieden, für ein KI-Upgrade seines Sprachassistenten Siri auf Technologien von Google zu setzen.

Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 10 Jahren eingebracht
Apple-Aktie etwas fester: Siri-Sackgasse-Vergleich in dreistelliger Millionen Höhe
Apple: Offenbar Alternativen zu TSMC-Chips gesucht - Kommen Intel und Samsung zum Zug?

Bildquelle: JarTee / Shutterstock.com,jamesonwu1972 / Shutterstock.com

Nachrichten zu QUALCOMM Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Luxshare Precision Industry

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 10 160,00 0,00% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 340,40 0,44% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 337,40 0,25% Alphabet C (ex Google)
Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs 21 300,00 0,14% Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
Apple Inc. 249,35 1,88% Apple Inc.
Qualcomm Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.0909 Shs 27 340,00 5,07% Qualcomm Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.0909 Shs
QUALCOMM Inc. 185,86 7,90% QUALCOMM Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen