Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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26.05.2026 13:03:00
Apple-Inhaltechef wird zum Unterhaltungsmann des Jahres in Cannes
Eddy Cue verantwortet Apple TV, Apple Music und andere Dienste. Dafür bekam er nun eine Auszeichnung beim Werbefest in Cannes.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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