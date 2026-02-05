Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
05.02.2026 18:24:00
Apple Intelligence braucht Gemini-Hilfe: Google freut sich über Apple-Deal
Apple Intelligence und Siri basieren bald auf Google Gemini. Unter iPhone-Nutzern sorgt für Unruhe, dass der Deal auch Google-Cloud-Dienste umfasst. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
|
06.02.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 steigt mittags (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
05.02.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Alphabet A-Aktie auf 'Buy' - Ziel 400 Dollar (dpa-AFX)
|
05.02.26
|Alphabet: Google-Mutter will 2026 bis zu 185 Milliarden Dollar in KI stecken (Spiegel Online)
|
05.02.26
|FirstFT: Tech stocks hit by AI concerns (Financial Times)
|
05.02.26
|FirstFT: Tech stocks hit by AI concerns (Financial Times)