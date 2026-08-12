APPLE INTERNATIONAL informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

APPLE INTERNATIONAL hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 14,00 JPY. Im letzten Jahr hatte APPLE INTERNATIONAL einen Gewinn von 1,98 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat APPLE INTERNATIONAL 10,99 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at