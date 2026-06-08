Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
08.06.2026 15:18:15
Apple investors look for AI to power next leg of gains
Apple shares have largely managed to defy gravity for much of the last two years despite the lack of an AI offeringWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
08:29
|Frankfurter Student gewinnt bei Apples Entwickler-Wettbewerb (dpa-AFX)
|
05:49
|Neue KI-Funktionen bei Apple-Entwicklerkonferenz erwartet (dpa-AFX)
|
03.06.26
|Apple stärkt Präsenz in Deutschland: Entwicklerzentrum in Berlin - Aktien tiefer (dpa-AFX)
|
02.06.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
02.06.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
02.06.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
02.06.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|272,50
|1,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Zweifel und erneute Eskalation in Nahost: ATX mit Verlusten -- DAX mit roten Vorzeichen -- Wall Street mit positivem Wochenstart -- Börsen in Asien schließen mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrscht am Montag Zurückhaltung vor. Der deutsche Markt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Die US-Börsen erholen sich zum Wochenbeginn. In Fernost dominierten die Bären.