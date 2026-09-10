Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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10.09.2026 23:45:29
Apple iPhone 18 Pro Max vs. Samsung Galaxy S26 Ultra: The Highest-End Phones Compared
The iPhone 18 Pro Max has a big camera upgrade — and a bigger price. How does it compare to Samsung’s flagship phone?Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|25 160,00
|0,08%
|Apple Inc.
|281,10
|3,61%
|PRO HOLDINGS Co.,Ltd Registered Shs
|430,00
|0,00%
|Samsung
|65,21
|54,05%
|Samsung GDR
|3 100,00
|-1,27%
|Samsung GDRS
|4 110,00
|-3,75%
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