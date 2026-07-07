Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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07.07.2026 22:36:00
Apple is closing in on Nvidia as it looks to reclaim title of largest U.S. company
Once the face of the AI trade, Nvidia’s valuation has compressed to levels not seen since 2013 while Apple shares continue to power higherWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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08.07.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich in Rot (finanzen.at)
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08.07.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
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08.07.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite schlussendlich steigen (finanzen.at)
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08.07.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
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08.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verbucht Abschläge (finanzen.at)
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08.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge (finanzen.at)
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08.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
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08.07.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 gibt mittags nach (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
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|06.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
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|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
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|25.06.26
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|18.06.26
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|20.10.25
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|24 500,00
|-0,16%
|Apple Inc.
|274,65
|0,75%
|NVIDIA Corp.
|178,82
|3,84%
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