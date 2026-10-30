Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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30.10.2026 19:32:02
Apple Is Near a Record. Netflix Is Down More Than Half. I'd Buy Only 1 of Them.
Apple (NASDAQ:AAPL) shares are roughly $350 as I write, close to their all-time high and up about 29% so far in 2026.
Netflix (NASDAQ:NFLX) shares, meanwhile, reached their one-year low on Oct. 29. Near $62 today, the stock is about 54% below the record close it set in June 2025 (adjusted for the company's 10-for-1 stock split last November).
On valuation, Netflix wins easily. Using analysts' forecasts for 2027, Netflix's price-to-earnings ratio is around 17. Apple's, based on expected earnings for its fiscal 2027 (the year ending next September), is about 37. And Apple's own guidance suggests slower growth for the quarter it reports on Nov. 2.
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Nachrichten zu Apple Inc.
Analysen zu Apple Inc.
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|28 780,00
|0,77%
|Apple Inc.
|308,80
|-1,59%
|Netflix Inc.
|55,51
|-0,20%
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