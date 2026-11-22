Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA) (NYSE:BRKB), under the direction of Warren Buffett, began buying Apple (NASDAQ:AAPL) shares in the first quarter of 2016. That investment has worked out extremely well. At one point, the Cupertino tech giant accounted for 50% of the conglomerate's portfolio.

Even after trimming the position from fourth-quarter 2023 through the end of 2025, as of Nov. 17, the ”Magnificent Seven” stock represented 25% of Berkshire Hathaway's total public equity portfolio, and it is still its largest holding. The number of shares remained unchanged this year. This was despite there being a lot of shuffling among other positions.

Here's what Berkshire holding on to the Apple stake tells investors.

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