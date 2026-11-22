Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
22.11.2026 23:35:02
Apple Is Now 25% of Berkshire Hathaway's Stock Portfolio. Here's What Holding Every Share Tells Investors.
Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA) (NYSE:BRKB), under the direction of Warren Buffett, began buying Apple (NASDAQ:AAPL) shares in the first quarter of 2016. That investment has worked out extremely well. At one point, the Cupertino tech giant accounted for 50% of the conglomerate's portfolio.
Even after trimming the position from fourth-quarter 2023 through the end of 2025, as of Nov. 17, the ”Magnificent Seven” stock represented 25% of Berkshire Hathaway's total public equity portfolio, and it is still its largest holding. The number of shares remained unchanged this year. This was despite there being a lot of shuffling among other positions.
Here's what Berkshire holding on to the Apple stake tells investors.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
20.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 letztendlich tief im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100-Börsianer nehmen zum Handelsende Reißaus (finanzen.at)
|
20.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich tief in Rot (finanzen.at)
|
20.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert nachmittags (finanzen.at)
|
20.11.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite-Börsianer ergreifen die Flucht (finanzen.at)
|
20.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
20.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|311,10
|-2,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.