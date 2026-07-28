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Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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28.07.2026 14:57:00

Apple is now letting you lease an iPhone like a car. Here’s what to know.

The program represents a historic shift in how the company sells its consumer electronics at a time when consumers are worried about high prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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