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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

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24.10.2026 09:45:00

Apple Is One of the Most Profitable Businesses in the World. Here's Why the Stock Is Worth $295 a Share Right Now.

Apple (NASDAQ: AAPL) is one of the greatest businesses we've ever seen. That's indicated by its shares soaring 1,080% in the past 10 years (as of Oct. 21) and its market capitalization of $5 trillion. It is perhaps second to none when it comes to hardware and software design, supporting its position as a powerful consumer brand with loyal customers.

The Cupertino success story is one of the most profitable companies on the face of the planet. Here's why it might be worth $295 a share right now, which represents a 14% discount to the current stock price of $344.

Image source: The Motley Fool.

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