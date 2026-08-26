Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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26.08.2026 22:17:00

Apple Is One of the Most Profitable Businesses in the World. Here's Why the Stock Will Be Worth $366 a Share in 1 Year.

Apple (NASDAQ: AAPL) has been an incredible winner for its long-term shareholders. In the past 10 years, the share price has rocketed 1,050% higher (as of Aug. 25), a gain that crushed the overall market's returns. There is no variable that highlights how exceptional this company is more than its earnings performance. Apple is one of the most profitable businesses in the world. This is a key catalyst that will keep benefiting investors in the future.Apple currently trades at just under $310 per share. Here's why the Magnificent Seven stock could rise by 18% over the next year to $366 per share.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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05.08.26 Apple Neutral UBS AG
03.08.26 Apple Halten DZ BANK
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Apple Inc. 270,20 0,37% Apple Inc.
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