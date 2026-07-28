Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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28.07.2026 16:19:06
Apple is second company to hit US$5 trillion in market value
[NEW YORK] Apple became just the second company ever to achieve a US$5 trillion market valuation.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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