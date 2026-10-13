Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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13.10.2026 19:30:21
Apple Is Taking on Amazon and Google in the Smart Home With a $299 Siri AI Device. Is HomeView the First Big Win for New CEO John Ternus?
Apple (NASDAQ:AAPL) has built an enormous business by making products that work together. From the iPhone and Apple Watch to the Mac and iPad, the technology giant has given customers plenty of reasons to stay within its family of devices.
Now Apple is entering a market that Amazon (NASDAQ:AMZN) and Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) already occupy, hoping to carve out a new business in smart home products by using its upgraded Siri artificial intelligence assistant.
The company introduced HomeView on Tuesday, a $299 smart home display powered by Siri. I think it could be an interesting opportunity for new CEO John Ternus to demonstrate where he wants to take the company.
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 810,00
|1,13%
|Alphabet A (ex Google)
|316,25
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|Alphabet C (ex Google)
|312,55
|-0,08%
|Amazon
|231,10
|-0,64%
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|27 200,00
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