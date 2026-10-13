Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.10.2026 19:30:21

Apple Is Taking on Amazon and Google in the Smart Home With a $299 Siri AI Device. Is HomeView the First Big Win for New CEO John Ternus?

Apple (NASDAQ:AAPL) has built an enormous business by making products that work together. From the iPhone and Apple Watch to the Mac and iPad, the technology giant has given customers plenty of reasons to stay within its family of devices.

Now Apple is entering a market that Amazon (NASDAQ:AMZN) and Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) already occupy, hoping to carve out a new business in smart home products by using its upgraded Siri artificial intelligence assistant.

The company introduced HomeView on Tuesday, a $299 smart home display powered by Siri. I think it could be an interesting opportunity for new CEO John Ternus to demonstrate where he wants to take the company.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amazon

mehr Nachrichten

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

mehr Analysen
09.10.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 9 810,00 1,13% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 316,25 0,03% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 312,55 -0,08% Alphabet C (ex Google)
Amazon 231,10 -0,64% Amazon
Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs 27 200,00 -1,09% Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
Apple Inc. 304,80 -0,23% Apple Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen