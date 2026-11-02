Apple Aktie

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WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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02.11.2026 14:04:13

Apple Is the 'Only Mag 7 Stock' Beating S&P 500 by Avoiding the AI 'Spending Binge,' Says Market Strategist

This article Apple Is the 'Only Mag 7 Stock' Beating S&P 500 by Avoiding the AI 'Spending Binge,' Says Market Strategist originally appeared on Benzinga.com

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07:01 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
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26.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
21.10.26 Apple Neutral UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 303,55 -1,70% Apple Inc.

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