Apple Is the World’s Largest Company, and Nvidia Is Second. Here’s What $10,000 Invested in Each Today Could Be Worth by the End of Next Year.

After news broke that Nvidia (NASDAQ:NVDA) CEO Jensen Huang admitted to having an affair with a tech company executive who is now accused of being a Chinese spy, the market heavily sold off the stock. After a series of further revelations and allegations, and Huang’s announcement on Thursday that he was resigning from the top job at the company he co-founded, the shares are now down around 30% from their all-time high,

Its plunge over the course of the past month has cost the chipmaker its position as the world's largest company.

In its place, Apple (NASDAQ:AAPL) has regained the title, and now holds it by a pretty wide margin. As of the close of trading Thursday, Apple had a $5.1 trillion market cap, while Nvidia's sat at $4 trillion.

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