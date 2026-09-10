PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
|
10.09.2026 19:33:01
Apple Just Raised iPhone Pro Starting Prices by $100. Its Memory Costs Are Rising Even Faster.
Apple (NASDAQ:AAPL) put bigger price tags on its best iPhones on Wednesday. The iPhone 18 Pro starts at $1,199, up $100 from last year's iPhone 17 Pro, and the iPhone 18 Pro Max starts at $1,299. Above both sits the iPhone Duo, Apple's new $1,999 foldable.
A $100 increase may sound like bad news for buyers and good news for shareholders. But the analysts who track Apple's component costs expected worse.
Research firm TrendForce had modeled a jump of $150 to $200, citing memory costs for the 256GB model that it expected to be nearly 400% higher than a year earlier. One analyst warned costs could push prices as much as $300 higher.
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Nachrichten zu PRO HOLDINGS Co.,Ltd Registered Shs
Analysen zu Apple Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|25 160,00
|0,08%
|Apple Inc.
|281,10
|3,61%
|PRO HOLDINGS Co.,Ltd Registered Shs
|430,00
|0,00%
|Rising Corporation Inc. Registered Shs
|1 400,00
|0,00%
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