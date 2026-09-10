Apple Just Raised iPhone Pro Starting Prices by $100. Its Memory Costs Are Rising Even Faster.

Apple (NASDAQ:AAPL) put bigger price tags on its best iPhones on Wednesday. The iPhone 18 Pro starts at $1,199, up $100 from last year's iPhone 17 Pro, and the iPhone 18 Pro Max starts at $1,299. Above both sits the iPhone Duo, Apple's new $1,999 foldable.

A $100 increase may sound like bad news for buyers and good news for shareholders. But the analysts who track Apple's component costs expected worse.

Research firm TrendForce had modeled a jump of $150 to $200, citing memory costs for the 256GB model that it expected to be nearly 400% higher than a year earlier. One analyst warned costs could push prices as much as $300 higher.

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