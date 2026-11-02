Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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02.11.2026 11:33:00
Apple kauft agentisches Datenanalyseunternehmen Ascend.io
Apple mit einer Brille davor" />
Apple hat wieder bei einer kleineren Firma zugeschlagen: Ascend.io arbeitete an Software, die mit KI-Agenten-Hilfe Business-Infos auswertete.
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