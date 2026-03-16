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Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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16.03.2026 18:11:00

Apple kauft MotionVFX: Anbieter für Video-Effekte und Plug-ins

Apple übernimmt mit MotionVFX einen der wichtigsten Anbieter für Video-Effekte und Plug-ins. Die 70 Mitarbeiter sollen zum iPhone-Hersteller wechseln.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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