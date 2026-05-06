KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
06.05.2026 12:41:00
Apple-KI: Nicht nur ChatGPT in iOS 27 - und Gemini soll den Mac kontrollieren
Derzeit kann man in Siri und Co. nur ChatGPT einbinden – mit iOS 27 soll sich das ändern. Google bastelt unterdessen an einer Mac-Kontrolle für Gemini.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!