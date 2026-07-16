Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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16.07.2026 11:34:00
Apple-Klage: OpenAI sieht „keine Beweise“ für Diebstahl geistigen Eigentums
Die Anwälte des KI-Konzerns haben einen Blick auf die Klage von Apple geworfen. Man glaube an „fairen Wettbewerb“, hieß es danach in einem Statement. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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